Почему упаковку нарезанного хамона нужно вскрывать за полчаса до еды?

Порезанный и упакованный в пластик хамон покупают и едят почти все. Это удобно, быстро и относительно недорого. Испанское издание 20minutos дало несколько полезных советов тем, кто решит в очередной раз насладиться упакованным хамоном.
По-первых, если вы храните хамон в холодильнике, а тем более в морозильной камере, обязательно заранее достаньте его оттуда и подождите, пока продукт нагреется до комнатной температуры. Вкус хамона полностью раскрывается именно при такой температуре. Кроме того, так будет легче отделять друг от друга ломтики.
Также эксперты настоятельно советуют вскрыть упаковку хотя бы за полчаса до еды. После вскрытия запускается процесс аэрации и хамон естественным образом избавляется от контакта с пластиком.Темы: Общество