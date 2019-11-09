Почему самолётам запрещено пролетать над домом Месси в Барселоне?

Испанские СМИ выяснили, почему самолетам запрещено пролетать над зоной, где находится дом звезды ФК «Барселона» Лионеля Месси.
По информации издания AS, дело не в самом Месси, а в месте, где он живет. Дом футболиста расположен в районе природного парка Гарраф, который находится под защитой природоохранного законодательства. Самолетам приходится облетать эту зону.
Ранее представители авиакомпании Vueling выражали свое возмущение, связывая запрет на полеты именно с тем, что здесь живет знаменитый футболист. «Вы не можете пролетать мимо того места, где живет Месси. Такого нет больше нигде в мире», - говорил президент авиакомпании Хавьер Санчес-Прието.
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