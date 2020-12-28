Pfizer задерживает первую больше партию вакцины против COVID-19

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Первая недельная партия вакцины Pfizer против коронавируса задерживается на один день. 350 тысяч доз должны были прибыть в Испанию в понедельник, чтобы медики могли начать уже полномасштабную вакцинацию, старт которой был дан в воскресенье. Однако в компании предупредили о задержке при погрузке и отправке на фабрике в Бельгии.
В испанском представительстве компании — Pfizer España — уверили Министерство здравоохранения, что на самом деле задержка составит всего несколько часов, и что во вторник вся партия вакцины точно будет в распоряжении медицинских работников.
В минувшие выходные в Испании привили от коронавируса первую пациентку. Ей стала 96-летняя постоялица дома престарелых. Вакцинацию она перенесла хорошо.