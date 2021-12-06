Первый омикрон-коронавирус попал в Таиланд из Испании

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Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда генеральный директор департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Опхат Канкавипхонг.
Как сообщает РИА Новости, «заражение "омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test & Go (проходи тест и иди)", - сообщил он журналистам.
"В Испании 28 ноября он получил отрицательный результат ПЦР-теста, 30 ноября прибыл в Таиланд и прошел ПЦР-тест по прибытии, который оказался положительным", - добавил Канкавинпхонг.
По его словам, пациент летел в Таиланд из Испании, где до этого прожил год, через Дубаи, ОАЭ, где находился 9 часов. В Таиланде, по данным эпидемиологического расследования, американец успел войти в контакт с 2 людьми в аэропорту и 17 людьми в гостинице, при этом он постоянно носил маску как в самолете, так и в аэропорту и при выходе в общественные места в гостинице.
Гражданин США был госпитализирован немедленно после получения положительного результата ПЦР-теста.
"Состояние пациента нормальное, никаких симптомов нет, рентген легких отклонений от нормы не выявил", - сообщил глава департамента контроля заболеваний.