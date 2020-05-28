Переболевшие коронавирусом испанцы снова обращаются за помощью

Испанские врачи указывают на поток пациентов, которые ранее уже переболели COVID-19. Теперь у них несколько другие жалобы.
«Сейчас мы видим другие проявления. Иногда это поражения кожи, некоторых беспокоит сердце, есть неврологические проявления и сбои в системе пищеварения. У кого-то опять начались проблемы с дыханием и повторная пневмония. Часть пациентов жалуется на мышечные боли и высокую температуру», - рассказал изданию 20minutos глава неотложной медицины Клинического госпиталя Сан-Карлос в Мадриде Хуан Гонсалес Арменголь. По его словам, регулярно встречаются такие осложнения, как тромбоз. Обычно они происходят у тех пациентов, которые изначально тяжело переносили COVID.
Впрочем, по словам Арменголя, пандемия явно идёт на спад. Пациенты уже практически не попадают в отделения интенсивной терапии. Те, кто там лежит, заболели ещё на пике эпидемии. Это же касается и летальных случаев. «Большинство таких пациентов — ещё с того момента, это не новые больные», - отметил собеседник издания.Темы: Общество