Педро Санчес вновь отправится на остров Пальма

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Глава правительства Испании Педро Санчес объявил, что он вернётся на остров Пальма после того, как минувшей ночью поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг Атлантического океана. Об этом он заявил журналистам по итогам пленарного заседание по контролю за деятельностью правительства.
Он напомнил, что накануне Совет министров утвердил первый этап плна реконструкции для острова Пальма.
Минувшей ночью лава из вулкана Кумбре-Вьеха достигла Атлантического океана. Власти острова Пальма просят местных жителей, чьи дома расположены в радиусе 3,5 км от места событий, не покидать своих жилищ по причине возможности загрязнения воздуха.
Источник: Regnum