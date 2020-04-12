Педро Санчес: до победы над коронавирусом ещё далеко

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в воскресенье в телеобращении к нации, что страна ещё далека от победы над коронавирусом.
«Нам всем хочется снова выйти на улицу, но ещё больше нам хочется победить в борьбе с коронавирусом и не дать ему вернуться», - подчеркнул премьер. До нормальной жизни испанцам ещё далеко, считает он: страна ещё не вошла в фазу «диэскалации». От добавил, что власти Испании будут снимать ограничения крайне осторожно и постепенно и начнут это делать не раньше, чем через две недели.
На этой неделе ежесуточная смертность от COVID-19 в Испании снижалась, но за последние сутки показатель снова вырос — до 619 жертв.
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