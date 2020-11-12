Отреставрированный барельеф на здании в Паленсии рассмешил пользователей соцсетей

Пользователей соцсети рассмешил и возмутил обновленный вид статуи, расположенной на историческом здании в испанском городе Паленсия, после того, как ее неудачно отреставрировали. Памятник стал похож на странного "мультяшного персонажа".
Как сообщает РИА Новости, речь об одной из фигур, которая украшает фасад сооружения 1919 года, где сейчас находится главный офис местного банка. Официально здание было было открыто в 1923 году. Тогда в нем располагалась католико-аграрная федерация, что объясняет наличие рельефов с религиозной тематикой на фасаде.
Первым на неудачную реконструкцию обратил внимание испанский художник Антонио Гусман Капель. В Facebook он опубликовал увеличенные фотографии статуи до и после работ.Темы: Общество