От коронавируса в Испании умерли 8 человек; болеют им около 400

Число жертв вируса Covid-19 в Испании растёт. Ещё в четверг власти заявляли о трёх погибших, а уже в пятницу это число выросло до восьми. Всего же в стране диагноз «коронавирус» поставлен 400 пациентам.
Все погибшие от коронавируса в Испании — пожилые люди, часто с хроническими заболеваниями. Половина всех летальных исходов зафиксирована в Мадриде. Этот регион лидирует по числу заболевших. Из 137 пациентов погибли четверо: трое мужчин и одна женщина.
Вирус особенно агрессивно начал распространяться в одном из домов престарелых в Мадриде, там счёт заражённых пошёл на десятки. В связи с этим власти решили пока крайней мере на один месяц закрыть 213 центров для пожилых людей. Речь идёт, прежде всего, о клубах, где пожилые люди проводят свой досуг.
В столичном регионе также отменены некоторые культурные и религиозные мероприятия.Темы: Общество