Опрос: экономические потрясения волнуют испанцев больше, чем здоровье

Исследовательская компания Kantar провела глобальный опрос «Барометр Covid-19», чтобы выяснить, как повлияло распространение коронавируса на настроения людей. Исследование проводили с 14 по 23 марта в 50 странах. Были опрошены около 28 тыс. человек.
В Испании 77% респондентов выразили существенную озабоченность процессами в экономике. Страх за своё здоровье они испытывают в меньшей степени. По крайней мере, в этом признались только 59% опрошенных. Аналитики объясняют это тем, что чиновники и средства массовой информации уделяют гораздо больше внимания сообщениям о мерах, предпринимаемых для борьбы с вирусом. Людей лучше информируют о том, как защитить своё здоровье, а не кошелёк.
В целом 86% испанцев заявили, что обеспокоены ситуацией, спровоцированной коронавирусом. Это больше, чем в среднем в мире — 74%. Только каждый пятый испанец верит в быстрое восстановление экономики после пандемии. Примерно такие же показатели у Германии и Франции. В целом в мире процент оптимистов выше — 34%. А в Китае он и вовсе составляет 65%.
Кроме того, опрос показал, что испанцы стали меньше ходить по магазинам и больше заказывать онлайн. 10% опрошенных заявили, что карантин заставил их впервые сделать заказ через Интернет.Темы: Общество