Очередь на операцию в Испании выросла до 800 тысяч человек

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Почти 800 тыс. человек в Испании ждут хирургической операции и находятся в списке ожидания. Об этом сообщает Минздрав.
За год очередь увеличилась на 86 тысяч человек, а время ожидания — на 9 дней. Сейчас в среднем приходится ждать 122 дня. Дольше всего ждут жители Кастилии-ла-Манчи, Канарских островов, Эстремадуры и Каталонии. Относительно недолго — жители Мадрида.
Ждать приёма профильного специалиста придётся больше трёх месяцев (95 дней). А в случае с пластическим хирургом и вовсе 242 дня. К нейрохирургу можно попасть через 203 дня.