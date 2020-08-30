Обновлён список стран, для которых Испания открыла границы

Власти Испании пересмотрели список стран (не входящих в Евросоюз), для жителей которых границы остаются открытыми.
Из списка убрали Марокко, говорится в сообщении, опубликованном в Официальном государственном вестнике (BOE). Теперь беспрепятственно въезжать в Испании могут только жители следующих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай.
Указ будет действовать до 16 сентября. Потом список снова пересмотрят в соответствии с динамикой распространения коронавируса.Темы: Общество В мире