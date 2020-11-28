Обнародованы результаты ПЦР-теста короля Испании

Король Испании Фелипе в пятницу сдал ПЦР-тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат, сообщили в Королевском Доме. Там подчеркнули, что, как и положено по правилам, монарх продолжит находиться на самоизоляции, которая началась в понедельник вечером.
Ранее Фелипе был отправлен на 10-дневный карантин. Поводом послужила его встреча с человеком, у которого позже диагностировали COVID-19. Все мероприятия и встречи с участием короля были отменены или перенесены. При этом на членов его семьи требования об изоляции не распространяются.
В связи с изоляцией супруга некоторые его обязанности легли на плечи королевы Летисии. Именно ей пришлось открывать в среду в Севилье Саммит туристических инноваций.Темы: Общество Король Фелипе