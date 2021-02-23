Нелегалы пробрались в Испанию в ёмкостях с токсичными отходами

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В порту Мелильи агенты Гражданской гвардии нашли сразу 41 мигранта из Африки, которые пытались попасть в Испанию в ёмкостях с отходами, в том числе токсичными.
Люди прятались в грузовиках, контейнерах и мешках. Четыре человека залезли в контейнер с битым стеклом и бутылками. А один — в герметичный пластиковый мешок с токсичной летучей золой.
Чтобы находить нелегалов, агенты используют служебных собак, а также тепловизоры и специальные приборы, которые реагируют на стук сердца.