Названы самые дорогие и самые доступные для жизни регионы Испании

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Опубликовано интересное исследование, проведенное Автономным университетом Барселоны (UAB), Университетом Помпеу Фабра (UPF), Городским советом Барселоны и Институтом региональных и городских исследований Барселоны (IERMB). Оно сравнивает уровень цен в разных регионах Испании, позволяя сделать вывод о том, в каких автономных сообществах жить дешевле, а в каких — дороже. Анализ проводился на основе уровня цен с корректировкой на показатели доходов домохозяйств и арендной платы за жилье.
Жизнь в Мадриде — самая дорогая (на 15,7% дороже, чем в среднем по Испании). На другом конце рейтинга находится Эстремадура, где цены самые низкие (на 13,6% ниже, чем в среднем по Испании). То есть разница между самым дорогим и самым доступным регионом Испании составляет почти 30%.
Среди самых дорогих для жизни испанских автономий второе место занимает Каталония (цены на 7,6% средних). А если углубиться в статистику и посмотреть цены на уровне городов, то выясняется, что в столицах цены ещё выше, чем в среднем по региону. Например, жизнь в Каталонии дорогая, но в Барселоне — ещё дороже.