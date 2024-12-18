Названы самые «невоспитанные» города Испании

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Образовательная платформа Preply составила рейтинг самых «воспитанных» городов Испании.
Правда, критерии своеобразные. Сравнивали, насколько шумят горожане в общественных местах, соблюдают ли личное пространство, оставляют ли чаевые в кафе, пропускают ли водители пешеходов и т.д.
Самыми невоспитанными стали Санта-Крус-де-Тенерифе, Гранада и Аликанте. На четвёртом месте антирейтинга неожиданно оказался Сан-Себастьян (в основном из-за чаевых). Далее идут Бильбао, Пальма-де-Майорка, Барселона, Малага, Вальядолид.
А самые воспитанные — Виго, А-Корунья, Валенсия, Мурсия и Ориуэла.