Названы регионы Испании с самым высоким уровнем социальной поддержки

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Страна Басков, Наварра и Кастилия-и-Леон — автономные сообщества Испании с самым высоким в стране уровнем социальных услуг населению. Об этом говорится в докладе, подготовленном Ассоциацией руководителей социальных служб.
При этом 40% испанцев живут в регионах, где уровень социальной поддержки признан недостаточным. И больше всего отстает, как ни странно, Мадрид… Среди аутсайдеров перечислены также Мурсия, Канарские острова и Кантабрия.
На карте темным цветом выделены регионы, где больше всего средств выделяется на «социалку». И, напротив, закрашенные светлым автономии нуждаются в дополнительном финансировании.
Например, в Наварре и Стране Басков на социальные услуги для каждого жителя в год выделяется более 700 евро. А в Мадриде — менее 400. В Каталонии, кстати, почти столько же.