Названы регионы Испании с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидаемая продолжительность жизни во всем мире в среднем составляет 74,2 года для женщин и 69,8 года для мужчин. На первом месте — Япония со средним возрастом 84 года, за ней следуют Швейцария и Сингапур. На четвертом месте находится Испания со средним возрастом 83,6 года, а замыкает топ-5 Италия.

В Испании высокая продолжительность жизни во многом обусловлена средиземноморской диетой, богатой полезными жирами, которые содержит оливковое масло, яйца, овощи, свежее мясо и рыба, а также злаки, передает телеграм-канал "Испания".

При этом в пределах самой Испании ожидаемая продолжительность жизни может варьироваться. Так, согласно данным за 2021 год, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), первые места с самой высокой продолжительностью жизни в Испании занимают Саламанка (84,74 года), Мадрид (84,64 года), Бургос (84,53 года) и Алава (84,34 года жизни). На противоположном конце рейтинга находятся Сеута (78,16 года) и Мелилья (79,4 года). В Валенсии средняя продолжительность жизни составляет 82,21 года. В Барселоне — 83,46 года.