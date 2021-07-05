Названа лучшая вакцина против коронавируса «Дельта»

Испанские специалисты собрали и сравнили между собой данные об эффективности самых популярных вакцин против коронавируса. Они попытались ответить на вопрос о том, какая из них лучше подходит для борьбы с новым штаммом — «Дельтой». Для этого они собрали данные из открытых источников об общей эффективности против нового штамма; о защите от тяжёлых форм болезни с госпитализацией; о защите от любых, даже лёгких проявлений «короны».
Вариант коронавируса «Дельта» был впервые обнаружен в Индии, но быстро распространился по миру. Он считается более опасным и более заразным по сравнению с другими штаммами. Пациентов с этой разновидностью COVID-19 приходится чаще госпитализировать. При этом всё чаще звучат заявления врачей о том, что вакцины не дают гарантии в случае с «Дельтой».
Испанское издание 20minutos собрало вместе последние данные об эффективности вакцин Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Moderna и «Спутник V». Забегая вперёд, скажем, что российская вакцина оказалась одной из лучших для защиты от нового штамма, но для полной статистики аналитикам не хватило данных.
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Вакцина
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Janssen
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Pfizer
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AstraZeneca
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Moderna
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Спутник V
|Эффективность против "Дельты"
|"Высокая и стабильная"
|88%
|60%
|В 2,1 раза ниже, чем для обычно
|более 90%
|Защита от тяжёлых форм болезни
|85%
|96%
|92%
|нет даных
|нет данных
|Защита от лёгких симпотов ковида
|нет данных
|33%
|64%
|нет данных
|нет данных
Американская фармацевтическая компания объявила в пятницу, что её вакцина вызывает «сильную и стойкую» защиту против варианта «Дельта», хотя точные цифры не указаны. Однако известны данные об эффективности в борьбе против тяжёлых форм болезни с госпитализацией: 85%. Данных о защите от легких симптомов пока нет. «Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает длительную защиту от COVID-19 и варианта «Дельта» в частности», - заявил агентству AFP главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, американская вакцина Pfizer вызывает иммунный ответ на вариант «Дельта», хотя и несколько меньший, чем на обычный ковид. Эти данные подтверждены Службой общественного здравоохранения Англии (PHE), которая сообщила, что эффективность Pfizer против варианта Delta составляет 88%. По данным PHE, эта вакцина показала высокую защиту от тяжелых симптомов и госпитализаций, вызванных вариантом Delta, до 96%. Однако его защита в случае легких симптомов гораздо ниже, около 33%. Алон Раппапорт, директор Pfizer в Израиле, отметил, что 60% населения страны уже вакцинированы обеими дозами Pfizer. И хотя некоторые из них заболели, ни у одного не развились серьёзные симптомы. В Pfizer особенно настаивают на необходимости двойной вакцинации для достижения полноценной иммунной защиты.
Результаты AstraZeneca в борьбе с «Дельтой» не столь хороши. По данным всё той же PHE, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подтверждает, что её вакцина генерирует иммунный ответ против варианта Delta с эффективностью около 60%. Кроме того, эта вакцина предотвращает 92% госпитализаций и 64% легких симптоматических случаев. Однако, как и в случае с Pfizer, эффективность AstraZeneca резко снижается при однократном приеме. В этом случае британская вакцина предотвращает только 71% госпитализаций и 33% симптоматических случаев.
Согласно анализу, проведенному компанией и опубликованному в «bioRxiv», Moderna эффективна против варианта «Дельта» после инъекции двух доз. Но эта эффективность в два раза ниже, чем в случае других штаммов. Впрочем, в компании называют эту разницу «умеренной». Других данных (об эффективности против госпитализаций и лёгких проявлений болезни) пока нет. «Мы по-прежнему стремимся изучать новые варианты, генерировать данные и делиться ими по мере их появления. Статистика обнадеживает и укрепляет нашу веру в то, что вакцина Moderna должна и дальше защищать от вновь обнаруженных штаммов», - сказал генеральный директор компании Стефан Бансель.
Хотя российская вакцина — единственная в этом списке, ещё не одобренная EMA (Европейское агентство лекарственных средств), она показывает наибольшую эффективность против дельта-варианта коронавируса. Более 90%, по данным Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это чуть ниже, чем заявленная эффективность «Спутника» против обычного штамма — 97,6%. Других данных пока нет.