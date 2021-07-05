Названа лучшая вакцина против коронавируса «Дельта»

Испанские специалисты собрали и сравнили между собой данные об эффективности самых популярных вакцин против коронавируса. Они попытались ответить на вопрос о том, какая из них лучше подходит для борьбы с новым штаммом — «Дельтой». Для этого они собрали данные из открытых источников об общей эффективности против нового штамма; о защите от тяжёлых форм болезни с госпитализацией; о защите от любых, даже лёгких проявлений «короны».

Вариант коронавируса «Дельта» был впервые обнаружен в Индии, но быстро распространился по миру. Он считается более опасным и более заразным по сравнению с другими штаммами. Пациентов с этой разновидностью COVID-19 приходится чаще госпитализировать. При этом всё чаще звучат заявления врачей о том, что вакцины не дают гарантии в случае с «Дельтой».

Испанское издание 20minutos собрало вместе последние данные об эффективности вакцин Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Moderna и «Спутник V». Забегая вперёд, скажем, что российская вакцина оказалась одной из лучших для защиты от нового штамма, но для полной статистики аналитикам не хватило данных.

Эффективность популярных вакцин против коронавируса "Дельта". Источник: Noticia.ru Вакцина Janssen Pfizer AstraZeneca Moderna Спутник V Эффективность против "Дельты" "Высокая и стабильная" 88% 60% В 2,1 раза ниже, чем для обычно более 90% Защита от тяжёлых форм болезни 85% 96% 92% нет даных нет данных Защита от лёгких симпотов ковида нет данных 33% 64% нет данных нет данных

Вакцина Janssen против коронавируса «Дельта»

Американская фармацевтическая компания объявила в пятницу, что её вакцина вызывает «сильную и стойкую» защиту против варианта «Дельта», хотя точные цифры не указаны. Однако известны данные об эффективности в борьбе против тяжёлых форм болезни с госпитализацией: 85%. Данных о защите от легких симптомов пока нет. «Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает длительную защиту от COVID-19 и варианта «Дельта» в частности», - заявил агентству AFP главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс.

Вакцина Pfizer против коронавируса «Дельта»

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, американская вакцина Pfizer вызывает иммунный ответ на вариант «Дельта», хотя и несколько меньший, чем на обычный ковид. Эти данные подтверждены Службой общественного здравоохранения Англии (PHE), которая сообщила, что эффективность Pfizer против варианта Delta составляет 88%. По данным PHE, эта вакцина показала высокую защиту от тяжелых симптомов и госпитализаций, вызванных вариантом Delta, до 96%. Однако его защита в случае легких симптомов гораздо ниже, около 33%. Алон Раппапорт, директор Pfizer в Израиле, отметил, что 60% населения страны уже вакцинированы обеими дозами Pfizer. И хотя некоторые из них заболели, ни у одного не развились серьёзные симптомы. В Pfizer особенно настаивают на необходимости двойной вакцинации для достижения полноценной иммунной защиты.

Вакцина AstraZeneca против коронавируса «Дельта»

Результаты AstraZeneca в борьбе с «Дельтой» не столь хороши. По данным всё той же PHE, британская фармацевтическая компания AstraZeneca подтверждает, что её вакцина генерирует иммунный ответ против варианта Delta с эффективностью около 60%. Кроме того, эта вакцина предотвращает 92% госпитализаций и 64% легких симптоматических случаев. Однако, как и в случае с Pfizer, эффективность AstraZeneca резко снижается при однократном приеме. В этом случае британская вакцина предотвращает только 71% госпитализаций и 33% симптоматических случаев.

Вакцина Moderna против коронавируса «Дельта»

Согласно анализу, проведенному компанией и опубликованному в «bioRxiv», Moderna эффективна против варианта «Дельта» после инъекции двух доз. Но эта эффективность в два раза ниже, чем в случае других штаммов. Впрочем, в компании называют эту разницу «умеренной». Других данных (об эффективности против госпитализаций и лёгких проявлений болезни) пока нет. «Мы по-прежнему стремимся изучать новые варианты, генерировать данные и делиться ими по мере их появления. Статистика обнадеживает и укрепляет нашу веру в то, что вакцина Moderna должна и дальше защищать от вновь обнаруженных штаммов», - сказал генеральный директор компании Стефан Бансель.

Вакцина «Спутник V» против коронавируса «Дельта»

Хотя российская вакцина — единственная в этом списке, ещё не одобренная EMA (Европейское агентство лекарственных средств), она показывает наибольшую эффективность против дельта-варианта коронавируса. Более 90%, по данным Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это чуть ниже, чем заявленная эффективность «Спутника» против обычного штамма — 97,6%. Других данных пока нет.