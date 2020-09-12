Наследницу испанского престола отправили на карантин

Класс, в котором учится 14-летняя принцесса Леонор, отправлен на карантин после того, как у одной из учениц нашли коронавирус.
Наследница престола на прошлой неделе приступила к занятиям в колледже Санта-Мария-де-лос-Росалес.
В официальном сообщении королевского дома говорится, что король с королевой, принцесса Леонор и инфанта София будут неукоснительно соблюдать все санитарные нормы. В частности, им предстоит сдать тест на коронавирус.
По установленным Минздравом правилам, если кто-то заболевает COVID-19, все люди из его ближайшего круга общения (в данном случае класса) должны сдать тест и, даже если он окажется отрицательным, соблюдать карантин в течение 14 дней. Впрочем, если через 10 дней повторный тест тоже даст отрицательный результат, карантин можно отменить досрочно.Темы: Общество