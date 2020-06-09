Население Испании впервые превысило 47 миллионов человек

Численность населения Испании по итогам 2019 года выросла до 47 329 981 человек. За счёт иммигрантов. Об этом сообщает Национальный институт статистики.
За прошлый год в Испанию перебрались 748 759 иностранцев. В основном это колумбийцы (прирост на 62 355 человек), венесуэльцы (на 53 288), марокканцы (на 47 346). Однако численность некоторых диаспор, напротив, уменьшилась. Например, румынской (меньше на 3 250 человек), эквадорской (на 1 769) и болгарской (на 389).
За 2019 год численность населения больше всего выросла на Балеарских и Канарских островах, в Мадриде. А уменьшилась в Эстремадуре, Астурии, Кастилии-и-Леоне, а также в Сеуте и Мелилье.Темы: Общество