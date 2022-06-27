Население Испании растёт за счёт иностранцев 

Национальный институт статистики опубликовал данные об изменении численности населения Испании по результатам 2021 года.

За счёт притока мигрантов население Испании выросло на 34 110 человек и составило рекордные 47 432 805 жителей.

С 2012 года численность населения Испании снижалась, начав расти только в 2017 году. Рост продолжается до сих пор.

В прошлом году, если бы не мигранты, наблюдалась бы другая тенденция, так как за год родились 336 247 человек, а умерли 449 270.

Что касается иностранцев, то в 2021 году больше всего выросла итальянская диаспора. Далее следуют колумбийцы и венесуэльцы. При этом среди иностранцев, проживающих в Испании, по-прежнему больше всего выходцев из Марокко и Румынии.