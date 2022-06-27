Население Испании растёт за счёт иностранцев 

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Национальный институт статистики опубликовал данные об изменении численности населения Испании по результатам 2021 года.
За счёт притока мигрантов население Испании выросло на 34 110 человек и составило рекордные 47 432 805 жителей.
С 2012 года численность населения Испании снижалась, начав расти только в 2017 году. Рост продолжается до сих пор.
В прошлом году, если бы не мигранты, наблюдалась бы другая тенденция, так как за год родились 336 247 человек, а умерли 449 270.
Что касается иностранцев, то в 2021 году больше всего выросла итальянская диаспора. Далее следуют колумбийцы и венесуэльцы. При этом среди иностранцев, проживающих в Испании, по-прежнему больше всего выходцев из Марокко и Румынии.