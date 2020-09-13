На Тенерифе хотят усыпить всех уличных кошек

Стремительно растущая популяция уличных кошек в Санта-Крус-де-Тенерифе подталкивает местные власти к радикальным мерам.
Гильермо Диас Герра, первый заместитель мэра и лидер местного отделения Народной партии, не исключил усыпления как единственной эффективной меры борьбы с этой проблемой. Об этом он заявил на встрече с зоозащитниками. «Если мне поручат решить проблему бездомных кошек, я принесу их в жертву», - приводит его слова La Vanguardia.
Зоозащитные организации выступили категорически против такого варианта решения проблем. После поднявшейся волны общественного осуждения чиновник заявил, что его слова вырвали из контекста. Однако он по-прежнему настаивает на необходимости избавиться от бездомных котов тем или иным способом.
Защитники животных в свою очередь собираются стерилизовать всех уличных кошек.Темы: Общество