На Канарах установили самый длинный диван в Испании

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На острове Пальма завершили установку «самого длинного дивана в Испании». Это огромная уличная скамейка, стилизованная под домашний диван.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", длина дивана — 500 метров. Он состоит из 250 блоков по два метра. Для его изготовления понадобилось 2,5 километра ткани, 10 километров ниток и 5 тонн древесины.
Диван установили не просто так. Он должен напоминать о тысячах людей, которые лишились своих домов из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.