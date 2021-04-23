На испанских улицах брошенные окурки стали обводить мелом

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На улицах испанской Сарагосы в последнее время можно встретить кучки окурков, обведенные мелом. Оказывается, это акция, направленная на борьбу с мусором.
Идея зародилась в Польше, дошла до Испании и пока активнее всего распространяется в Сарагосе. Но уже обведенные окурки можно заметить и в других городах: Барселоне, Жироне, Мадриде и Леоне.
Активисты отмечают, что практически невозможно найти улицу, где бы не валялись окурки. «Мел смоется через два дня, а окурок будет разлагаться десять лет», - говорят они.