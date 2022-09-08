На Испанию надвигается шторм

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Ураган Даниэль на несколько дней задержится над Атлантикой, после чего двинется по направлению к Испании, куда придёт до конца этой недели в виде шторма.
Директор метеорологической службы Meteored Хосе Антонио Мальдонадо предупредил, что некоторые регионы Испании столкнутся с проливными дождями и сильным ветром. «Приблизительно в воскресенье штормовые явления затронут северо-запад полуострова», - спрогнозировал эксперт. В этот день и в последующие ожидаются осадки в Галисии и ряде других регионов. Они в разной степени могут распространиться на всю территорию Испании, кроме Канарских островов.