На дорогах Испании планируют установить шумовые радары

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Витория может стать первым испанским городом, где появятся радары, улавливающие уровень шума, который издают автомобили. Соответствующую инициативу продвигает местное подразделение партии Podemos.
Внешне эти устройства будут похожи на камеры, фиксирующие скорость машин. Такие уже стоят на улицах Парижа. Радар оснащён камерой, вращающейся на 360 градусов, и четырьмя микрофонами, которые измеряют уровень шума и его источник. Штрафовать будут в первую очередь автолюбителей, чьи машины слишком громко передвигаются в ночное время.
В Витории шумовые радары планируют установить уже в следующем году в тестовом варианте, а в 2023-м, если эта практика хорошо себя зарекомендует, распространить повсеместно.