На дне моря возле Марбельи нашли целую гору салфеток

Скопление мусора находится в 200 метрах от пляжа, у побережья Сан-Педро-де-Алькантара. Специалисты говорят, что гора салфеток возникла после интенсивных дождей, которые вывели из строя систему коллекторов.

Экологи бьют тревогу: этот мусор представляет опасность для морских обитателей, которые и так находятся на грани исчезновения, например, морских коньков.

Это уже не первый случай загрязнения вод возле Марбельи. Ранее дайверы собрали со дна 800 килограммов мусора, в основном салфеток.