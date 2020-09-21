На борьбу с «ковидом» в Мадриде направят военных

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
Как подчеркнул Санчес на пресс-конференции, "Мадриду из-за его особенностей требуется специальный план», передает РИА Новости.
"Правительство может предоставить многое в этой борьбе — дополнительные средства проведения массового тестирования, средства дезинфекции, логистические средства, средства усиления возможностей больниц, юридические ресурсы в случае необходимости, полицейские ресурсы и все то, что необходимо сообществу Мадрид, чтобы перегнуть кривую", — добавил глава правительства.
Он уточнил, что конкретные меры, включая помощь военных медиков и полицейских, определят на заседании рабочей группы сегодня вечером.
Аюсо пояснила, что военные будут помогать проверять соблюдение санитарных мер в городе и проводить дезинфекцию.
Она также поставила перед испанским правительством вопрос о "проведении совместной стратегии в стратегических зонах сообщества Мадрид". Аюсо предложила проводить тестирование в аэропорту Барахас.
"Мы должны защитить себя, потому что это проблема не только в Мадриде — происходит распространение в другие части страны, поскольку есть большое количество коммерческих рейсов", — заявила она.
Совместная группа по отслеживанию и регулированию ситуации с распространением COVID-19 будет собираться раз в неделю. В нее войдут министр здравоохранения, министр территориальной политики, советник по вопросам здравоохранения и заместитель председателя правительства Мадрида.
На площади Пуэрта-дель-Соль, где расположено здание правительства сообщества Мадрид, во время встречи Санчеса и Аюсо прошла акция протеста против ограничительных мер.
Как сообщалось ранее, в столичной автономии частично введены ограничения из-за распространения коронавируса.Темы: Общество Мадрид