Можно ли заразиться коронавирусом через собак и кошек?

Клинический ветеринарный госпиталь при Автономном университете Барселоны — один из самых авторитетных в Европе — сообщает, что на сегодняшний день нет никаких научных доказательств, что домашние животные могут быть переносчиками вируса COVID-19.
В последние дни ветеринаров буквально завалили вопросами владельцы собак и кошек, которые боятся через своих питомцев подхватить коронавирус. Ветеринар Хавьер Роура ответил на самые популярные из них.
Пока достоверно известно, что эта форма коронавируса передаётся от человека к человеку. Никаких доказательств того, что домашние животные могут болеть им или быть переносчиками, на данным момент не существует.
Существует вакцина от кишечного коронавируса, которая никак не поможет против того вируса COVID-19, который свирепствует сейчас.
Несмотря на то, что пока достоверных данных о подверженности домашних животных коронавирусу нет, всё-таки на всякий случай лучше оградить их от общения с заражёнными людьми, рекомендует ветеринар. Если есть возможность, поручите на время карантина заботу о питомце кому-то другому. Коронавирус пока слишком слабо изучен, отмечает Роура.
Сначала созвонитесь с ветеринаром. Вам дадут исчерпывающие инструкции и расскажут, надо ли везти собаку в клинику.
Это не совсем так. Несмотря на то, что тест на SARS-CoV-2 показал небольшую положительную реакцию, животное не проявляло никаких симптомов. А повторные тесты оказались отрицательными.
Резюмируем: сегодня нет доказательств, что собаки и кошки переносят коронавирус и могут заразить им людей, однако питомца лучше оградить от общения с человеком, больным COVID-19.Темы: Общество