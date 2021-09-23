Можно ли похудеть, просто гуляя по пляжу?

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Испанские эксперты рассказали, сколько калорий могут сжечь обычные прогулки по пляжу.
Хождение по песку — более энергозатратное занятие, чем прогулки по твёрдой поверхности. За час можно сжечь от 300 до 500 калорий.
Для максимального эффекта стоит также добавить к пешим прогулкам плавание, которое поможет за час сжечь 500-600 калорий. Впрочем, эти цифры весьма условны, так как многое зависит от физических данных человека, интенсивности ходьбы или плавания, перерывов и их продолжительности.