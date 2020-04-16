Можно ли ездить на самокате или велосипеде во время карантина?

До сих пор возникает много вопросов относительно того, что можно, а что нельзя делать в Испании, где объявлен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Один из таких вопросов: можно ли сейчас ездить на велосипеде или самокате, в том числе электрическом? И власти Испании дают на него чёткий ответ.