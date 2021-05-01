Минздрав Испании сообщил о главном источнике заражения коронавирусом

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Большинство случаев заражения COVID-19 в Испании происходят в кругу семьи и друзей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Родственники и друзья собираются вместе и заражают друг друга, объяснили в ведомстве.
На втором месте по частоте заражений — спортивные мероприятия (тренажерные залы) и заведения общепита. Также потенциально опасными считаются учебные заведения, особенно средние и младшие классы.
Испанцы также заражаются коронавирусом на работе. Прежде всего, в группе риска находятся предприниматели и люди, задействованные в строительстве.