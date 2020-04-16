Минздрав Испании предупреждает о росте числа заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Испании предупредило о том, что новые данные о числе заболевших коронавирусом могут неприятно удивить. Из-за того, что в последнее время было сделано много новых тестов на COVID-19, сейчас статистика может вырасти, объяснили в Минздраве. Это не значит, что люди стали болеть больше, просто их начали чаще проверять.
Тенденция наметилась уже в последние дни. Несмотря на то, что суточная смертность от коронавируса в Испании медленно снижается, последние данные говорят об увеличении числа заболевших. Так, во вторник этот показатель подскочил с 3 до 5 тысяч новых заражённых. А общее число пациентов с коронавирусом в Испании приблизилось к отметке в 178 тысяч человек.Темы: Общество