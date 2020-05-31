Минздрав Испании: пользоваться гелем для рук и потом курить опасно

Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS) при Министерстве здравоохранения предупредило курильщиков об опасности использования антисептических гелей для рук.
В их состав входит спирт в разных количествах (информацию об этом можно уточнить на этикетке, где указан состав). И при неправильном использовании они могут вызвать ожог. «Держите гели подальше от источников огня и нагревающихся поверхностей, прямых солнечных лучей. Не курите сразу после использования гелей», - советует Минздрав.
Кроме того, специалисты говорят о риске попадания этих жидкостей в глаза. В этом случае необходимо как можно быстрее промыть их чистой водой и обратиться к врачу.Темы: Общество