Министерство здравоохранения Испании сообщает о замедлении распространения коронавируса. За последние сутки в стране от COVID-19 скончались 674 человек, заразились 6 023, а вылечились 3 861. Это лучшие данные более чем за неделю. «Испания находится на стадии замедления эпидемии», - подтвердил министр здравоохранения Сальвадор Илья, добавив, что карантин работает.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии).Темы: Общество