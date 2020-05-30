Минздрав Испании: коронавирус теперь протекает иначе

Представитель Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что симптомы коронавируса у вновь заразившихся уже не такие яркие. Болезнь стала протекать мягче, а смертность уменьшилась.
На пресс-конференции в пятницу Симон рассказал, что на пике пандемии смертность от коронавируса составляла 11%. А теперь она упала до 2%. Огромное значение имеет и тот факт, что госпитали уже не так загружены, а значит, у медиков есть возможность уделять максимум внимания каждому пациенту. «Но даже пожилые люди стали легче переносить болезнь», - добавил официальный представитель Минздрава.
Симон подчеркнул, что пока нет никаких научных подтверждений тому, что COVID-19 стал протекать легче. Это просто наблюдения, отметил он.Темы: Общество