Минздрав Испании: «Дела идут не очень хорошо»

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья обратился к гражданам с просьбой отметить Рождество дома и только в кругу близких людей. На пресс-конференции в среду он напомнил, что в последние недели эпидемиологическая обстановка в стране несколько ухудшилась. «Нас это очень беспокоит. Дела идут не очень хорошо», - заявил министр.
Илья отметил, что свою обеспокоенность выразили также и его коллеги в регионах. По словам министра, их особенно пугает тот факт, что рост заболеваемости произошел прямо перед рождественскими и новогодними праздниками. В это время всегда увеличивается мобильность граждан и их социальные контакты. «Нам необходимо стабилизировать ситуацию», - настаивает глава Минздрава.
Отвечая на вопрос о том, будут ли усилены ограничения во время праздников, Илья подчеркнул, что это уже происходит на региональном уровне. Напомним, в Испании действует режим повышенной готовности, который отличается от весеннего тем, что регионы сами могут корректировать сдерживающие меры. Впрочем, министр не исключил вероятности тотального ужесточения мер.
«Я прошу как можно меньше передвигаться и ограничить контакты. Эти дни нужно проводить дома с самыми близкими родственниками. Есть надежда, которая приходит к нам с началом процесса вакцинации, но для ее реализации потребуется несколько месяцев. В наши дни очень легко увлечься эмоциональностью праздников», - заключил он.