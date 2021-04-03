Министр обороны Испании привилась вакциной AstraZeneca

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес публично привилась первой дозой вакцины AstraZeneca.
Главу Минобороны привили на стадионе Wanda Metropolitano, где организованы пункты вакцинации. Роблес поблагодарила медработников и выразила надежду, что процесс вакцинации в Испании будет набирать обороты.
Ранее медики активно призывали политиков прививаться вакциной AstraZeneca, чтобы улучшить ее репутацию, подорванную чередой тяжелых побочных эффектов и даже смертей, связанных с образованием тромбов.
Военнослужащих в Испании прививают вакциной AstraZeneca. Уже вакцинированы 40 тысяч военных. Недавно Власти Испании скорректировали возрастные ограничения и разрешили людям до 65 лет прививаться AstraZeneca. Маргарите Роблес 64 года.