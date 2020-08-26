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          Новости Испании » Новости » Общество » Микробиолог: вторая волна коронавируса в Испании будет мягче

          Микробиолог: вторая волна коронавируса в Испании будет мягче

          10:08 26.08.2020

          Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в Испании, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, считает микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.

          Об этом учёный заявил в интервью агентству РИА Новости. C июля в Испании вновь начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Общее число выявленных заражений с начала эпидемии на сегодняшний день превысило 412 тысяч (второе место в Европе после России), умерли 28,9 тысячи человек. Только за последние сутки выявлено 2,4 тысячи случаев заболевания. Власти говорят, что большинство фиксируемых в последнее время случаев - среди молодых людей (средний возраст – ниже 40 лет), большинство из них легкие, однако признают, что ситуация сложная. Премьер Испании Педро Санчес во вторник заявил, что развитие ситуации с заражениями "вызывает озабоченность", но заверил, что она "далека от той, которая была в середине марта". На всей территории страны введено обязательное ношение масок и другие санитарные меры.

          По мнению профессора Университета Наварры Гильермо Мартинеса де Техады, в Испании уже началась вторая волна эпидемии – по крайней мере в ряде регионов. "После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идет вторая волна. Да, она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять (новые случаи – ред.) благодаря отслеживанию. Если хотя бы половина контактов заразившегося человека выявляется, если случаи бессимптомные, это сильно сокращает возраст заразившихся. Раньше большую часть диагнозов ставили уже в больницах, и это были в основном люди старшего возраста. Сейчас выявляются случаи в обществе в целом, а не в больницах. Вирус к тому же ослаб", - говорит он.

          Испанские власти сейчас делают ставку на массовое тестирование – в первую очередь в наиболее сложных районах. Только с 15 по 21 августа было проведено 500 тысяч ПЦР-тестов, за один день – 22 августа (последние опубликованные минздравом данные) – 64,4 тысячи. В больницах сейчас находятся 5688 пациентов, которым был диагностирован COVID-19, из них за последние сутки туда поступили 903, за 24 часа были выписаны почти 700 человек. 677 пациентов проходят лечение в палатах интенсивной терапии.

          Делать прогнозы о развитии ситуации в ближайшие недели сложно, признает Мартинес де Техада. Но повторение ситуации, которую страна пережила в марте-апреле, он считает маловероятной. "Вряд ли повторится ситуация, в которой мы оказались во время первой волны, - в первую очередь потому, что сами люди пожилого возраста себя защищают, они боятся, они остаются дома, дома престарелых изолированы", - говорит он.

          По мнению собеседника агентства, скорее всего рост продолжится, но в основном это будут молодые люди и люди среднего возраста. "Сейчас средний возраст пациентов - 38 лет, он может повыситься до 40-45 лет, возрастет смертность, но не будет такой трагедии, которая была весной", - говорит он. Нынешняя волна "более размазана по времени, что позволит разгрузить больницы". В настоящее время, по данным минздрава, 5,3% больничных коек в стране заняты пациентами с COVID-19.

          Мартинес де Техада полагает, что нового строгого карантина не будет. Весной в Испании действовал самый жесткий карантин в Европе: людям разрешалось выходить на улицу только в случае крайней необходимости (купить продукты, доехать до работы, если невозможно работать из дома, навестить родственников, которым необходима помощь, были введены высокие штрафы – от 600 евро за незначительное нарушение). В итоге падение экономики во втором квартале, на который пришлась большая часть карантина, достигло 18,5%. С начала года ВВП Испании упал на 22,1%.

          "Второй жесткий карантин мы не можем себе позволить. Испания видела, как в других странах – с более мягким карантином – да, было плохо, но не так плохо, как прогнозировалось. Например, Швеция или США. Экономика США не упала так, как здесь", - говорит он. Мартинес де Техада считает, что власти при введении новых ограничительных мер не пойдут на повторение весеннего сценария. "Экономика не сможет еще раз выдержать такой удар… Это означало бы довести до кризиса, из которого будет невозможно выйти десять лет", - говорит он.

          Темы: Общество
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