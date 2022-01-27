Мигранты пытаются попасть из Испании во Францию

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Тысячи мигрантов пытаются попасть из Испании во Францию.
На пограничном переходе Ирун-Андай на побережье Бискайского залива нелегалов ссаживают с поездов, а некоторых ловят, когда они пытаются переплыть пограничную речку Бидасоа, сообщает Euronews.
В прошлом году Париж выдал здесь 13 тысяч официальных отказов. Но попыток мигранты не оставляют.
С испанской стороны официальные лица обвиняют французов в нарушении общеевропейских правил. По мнению испанцев, французские отказы лишь толкают мигрантов на поиск всё более рискованных способов пересечь границу. Уже были случаи гибели нелегалов на путях и в реке.
«Международные соглашения, шенгенские правила нарушаются уже долгое время. Французская полиция регулярно устраивает проверки на границе, я бы даже назвал из расистскими проверками», - говорит Хавьер Легаррета из отдела по делам миграции правительства Страны Басков.
Во Франции эти обвинения отвергают: в руководстве соседнего департамента Атлантические Пиренеи подчёркивают, что все отказы выданы строго в рамках законов.
Тем временем на испанской стороне границы Красный Крест организовал небольшой лагерь для помощи беженцам, где их могут накормить и предоставить ночлег.