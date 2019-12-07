Мигель Торрес: «Испанские врачи любят вино»

Знаменитый испанский винодел Мигель Торрес дал интервью журналу Forbes. В частности, Торрес рассказал об отношении испанских медиков к потреблению вина.
«Испанские врачи любят вино», - заявил Торрес. Он рассказал, что в 1992 году его компания основала фонд, который занимается исследованием влияния вина на здоровье человека. «Многолетние исследования подтверждают, что при умеренном потреблении вино оказывает положительное влияние на здоровье, в особенности – на сердечно-сосудистую систему», - подчеркнул он.
«И мы ведем постоянную работу с врачами, убеждая их чтобы они – в тех самых оправданных и умеренных количествах – рекомендовали вино своим пациентам. Сейчас фонд работает более чем с 2000 испанскими врачами, и мы считаем их нашими амбассадорами, регулярно информируя их обо всех научных исследованиях», - отметил собеседник издания.
Читайте полное интервью c Мигелем Торресом на сайте Forbes.Темы: Общество