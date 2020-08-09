Месси купил антивирусные матрасы для всей семьи

Звезда мирового футбола Лионель Месси купил для себя и своей семьи матрасы, нейтрализующие вирусы, в том числе COVID-19. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.
Антикоронавирусные матрасы делают в Испании. Производитель обещает уничтожение до 99,84% вирусов за счёт наночастиц, внедрённых в ткани. Кроме того, некоторые модели таких матрасов оборудованы системой вибромассажа и подогревом ног. Всеми функциями можно управлять с мобильного телефона или пульта. Такой матрас, со всеми опциями, стоит около 2600 евро.
По данным издания, матрас настолько понравился Месси, что он оборудовал им все кровати в своём доме.
Темы: Общество Месси Спорт