Мэру Кадиса пришлось извиняться за поход в бар

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Мэр Кадиса Хосе Мария Гонсалес принес свои извинения в связи с тем, что он сидел в компании шести человек за одним столиком в баре. По действующим в регионе правилам, введенным в связи с пандемией коронавируса, максимальное число посетителей за одним столиком — шесть человек. Таким образом, в компании был один лишний. Мэр сам связался в полицией и сообщил о нарушении. Сумму штрафа вычтут из его зарплаты.
«Вчера вечером сфотографировали меня и еще шесть человек за столиком в баре. Это было лишь минутное упущение. К нам подсел человек, и мы не сразу осознали, что нарушили лимит. Но мне нет оправдания. Я ошибся, приношу свои извинения и беру на себя всю ответственность», - написал мэр в социальных сетях Facebook и Twitter.