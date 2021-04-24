Медики рассказали, когда в Испании отменят масочный режим

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По прогнозам Испанского общества превентивной медицины, общественного здоровья и гигиены (Sempsph), маски в общественных местах могут быть отменены в период с августа до конца года.
Все зависит от темпов вакцинации населения. Например, Израиль, где привились более 70% жителей, уже отказался от масок на улице.
По мнению Хулиана Домингеса, руководителя службы превентивной медицины Университетской больницы Сеуты и члена Sempsph, это случится, скорее всего, к концу года. «Это станет возможно, когда коллективный иммунитет населения составит от 50% до 70%», - заявил он.