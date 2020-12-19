Маски восьми производителей в Испании оказались некачественными

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Испанская Организация потребителей и пользователей (OCU) сообщила о выявлении масок восьми брендов, которые не соответствуют требованиям к защитным качествам.
Вот названия этих масок: Simbio Disposable Non Sterile Mask, Lucca Light. Lucca Care, EAN 7 805070 003660, KN95 Face Mask, Disposable protective mask with 3 lawyers, Da Shang Ren Yi Disposable fase mask, KN95, 3M (Counterfeit) Aura 9332 +.
Стоит добавить, что это далеко не полный список всех некачественных масок. Ранее эксперты уже неоднократно находили такую продукцию. С учётом этих восьми общее число некачественных масок составляет 151. Все они были сняты с продажи.
В большинстве забракованных масок недостаток заключался в несоответствии уровня фильтрации заявленным характеристикам (в 56% случаев). Каждая четвёртая из забракованных масок плохо сидит на лице. И около половины не имеют нужного сертификата качества.