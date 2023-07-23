Маньяк, убивший пять женщин в Кастельоне, вышел на свободу

Серийный убийца Хоакин Феррандис отсидел свои 25 лет и вышел на свободу. Он убил пять женщин и пытался расправиться ещё с двумя в период с 1995 по 1998 год.

Феррандис орудовал на территории Кастельона. В 1990 году он был осуждён за изнасилование, но через пять лет освободился и перешёл к более тяжёлым преступлениям. Он поджидал своих жертв у выхода из ночных клубов, прокалывал предварительно колесо их автомобилей и предлагал подвезти. Насиловал и душил.

Феррандис, которому сейчас 60 лет, покинул тюрьму с чёрной маской на лице, в кепке и солнцезащитных очках. Репортёрам сказал, что планирует уехать из Испании, чтобы «никого не беспокоить». Не уточнив, куда именно.