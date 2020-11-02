Максимальную скорость в испанских городах снизят до 30 километров в час

В конце 2020 года во всех испанских городах вступит в силу новое ограничение скорости – 30 километров в час вместо нынешних 50.
Как сообщает «Европульс», Генеральное управление транспорта Испании (DGT) вводит новые правила прежде всего, чтобы снизить число ДТП и сократить смертность среди велосипедистов, водителей мопедов и других видов легкого транспорта.
В дальнейшем, не исключают власти, скоростной режим в городах будет ужесточен еще сильнее — до 20 километров в час.
По данным управления, за последние 5 лет на 69% выросло количество ДТП с участием курьеров, многие из которых пользуются грузовыми велосипедами и мопедами. Кроме того, в 2019 году впервые на улицах испанских городов в дорожных авариях погибло больше водителей легких видов транспорта, чем автомобилистов. Хотя абсолютное количество жертв ДТП было самым низким за последние 10 лет.
В Мадриде с 2018 года действует ограничение скорости до 30 километров в час на небольших улицах с односторонним или однополосным движением. Теперь ограничения коснутся всех дорог в городе.Темы: Общество