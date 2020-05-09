Мадридские аптеки бесплатно раздадут 7 миллионов масок

Аптеки в Мадриде с понедельника начнут бесплатно раздавать гигиенические маски. За две недели планируется вручить жителям 7 млн масок.
«Каждый житель Мадрида получит свою маску», - пообещала глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо. Чттобы получить маску, необходимо предъявить медицинскую карту или удостоверение личности (DNI).
«Это качественные маски, разработанные для медицинских работников», - отмечают в правительстве региона.
Мадрид находится на первом месте в Испании по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19.Темы: Общество Мадрид