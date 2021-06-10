Мадрид ужесточил правила использования электросамокатов

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Власти Мадрида вводят новые меры обеспечения безопасности в городе. Этот свод из 109 нововведений уже опубликован в фициальном государственном вестнике Мадрида. Новые правила, в частности, касаются велосипедов и электросамокатов.
Теперь парковать электросамокаты просто на тротуаре запрещено. Они мешают пешеходам. Оставить самокат можно только в специально отведённых для этого местах, например, на велопарковке.
На велосипедах и электросамокатах категорически запрещается заезжать в туннели, если там нет специальной велодорожки. Преодолеть такой участок можно по пешеходной зоне со скоростью не больше 5 километров в час.
Для велосипедистов и самокатчиков младше 18 лет вводится обязательное использование шлема. Для курьеров шлем обязателен независимо от их возраста.
Отдельные правила действуют для туристических электросамокатов. Вместе с этим транспортным средством туристу обязательно должны выдавать шлем и оформлять страховой полис.
Как ранее сообщала Noticia.ru, власти Барселоны также собираются ужесточить правила для владельцев электросамокатов. В частности, планируется запретить ехать вдвоём на одном самокате.